В Севастополе почти 500 семей оформили региональный материнский капитал

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года в Севастополе введена новая мера социальной поддержки семей с детьми – региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день в органы соцзащиты на получение регионального маткапитала подано более 500 заявлений, 472 семьи — уже получили выплаты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Аллы Кордовой, региональный маткапитал могут получить семьи, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2019 года. Кроме того, если в семье уже воспитывается усыновленный ребенок, женщины, родившие первого ребенка, также имеют право на выплату. В случае рождения двойни, на одного из детей семья тоже получит региональный маткапитал.

Выплата может быть использована по усмотрению получателя на любые нужды и цели. Она не зависит от наличия права у семьи на федеральный маткапитал. Это дополнительная денежная выплата. Предоставляется она по достижению ребенком 1 года. За оформлением регионального маткапитала необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты по месту регистрации с заявлением и пакетом документов. После назначения выплаты денежные средства поступают на р/с заявителей в месяце, следующим за месяцем назначения в полном объеме, единоразово, — отмечает Алла Кордова.

Региональный маткапитал предоставляется по критерию нуждаемости. Так, среднедушевой доход семьи должен быть ниже 2,5 прожиточных минимумов на душу населения. На сегодняшний день, к примеру, для получения выплаты доход семьи из четырех человек не должен превысить 113 тысяч 800 рублей в месяц.

Процедура оформления региональной выплаты, говорят специалисты, максимально проста. Для её назначения в органы соцзащиты необходимо предоставить заявление, паспорт или иной документ, подтверждающий личность и регистрацию в Севастополе, свидетельства о рождении детей, реквизиты р/с, а также справку о доходах семьи за 3 предшествующих месяца.

На выплату регионального материнского капитала бюджетом города на 2020 год предусмотрено более 94 млн рублей.