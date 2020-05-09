В Севастополе почтили память защитников города от немецко-фашистских захватчиков

В Севастополе, в день 75-летия Великой Победы на Сапун-горе у подножия Обелиска Славы воинам – освободителям возрожден Вечный огонь. Его зажгла внучка участника штурма Сапун-горы Ивана Аверкина — Светлана Аверкина. На церемонии была и внучка Владимира Коннонова — Кристина Рыбакова.

В церемонии приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Сегодня здесь, на Сапун-горе, собрались бы тысячи севастопольцев, но жизнь внесла свои коррективы. Главное, что из-за этих сложностей содержание праздника не меняется. Мы, как и всегда в День Победы чтим память погибших в годы войны. Сегодня у подножия Обелиска Славы воинам – освободителям вновь горит Вечный огонь – в честь героев, освободителей Севастополя. Сегодня этот праздник все горожане проведут в кругу семьи, самых родных и близких людей. Еще раз вспомнят и расскажут своим детям, внукам о страшных событиях минувших лет. Все вместе вспомнят своих героев, почтут минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне и споют всеми любимую песню «День Победы». Смысл праздника заключается не в том, чтобы всем вместе выйти на площадь и возложить цветы к мемориалу, а в том чтобы хранить в своих сердцах вечную память о тех людях, которые ценой своей жизни подарили нам мир. Еще раз поздравляю всех с праздником! Низкий поклон всем, кто подарил нам эту Победу, – сказал Михаил Развожаев.

Вечный огонь, посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, был зажжен на Сапун-горе 50 лет назад. Во время реконструкции музейного комплекса он хранился в здании дирекции Музея-заповедника.

Отметим, что с утра 9 мая руководство города и флота традиционно возложили венки и цветы к вечному огню Мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Также сегодня утром на кораблях и в воинских частях Черноморского флота прошли торжественные построения личного состава. В честь 75-летия Победы были вынесены боевые знамёна и копии Знамени Победы.

В Севастопольской бухте в парадном строю стоят корабли Черноморского флота. Над бухтой парадным строем прошла авиация. Воздушный парад проходил под сопровождение «Марша авиаторов». В авиапараде приняли участие многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.