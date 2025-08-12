В Севастополе почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

Памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» в Баренцевом море, прошло у памятника погибшим севастопольским подводникам на кладбище Коммунаров.

Здесь собрались ветераны-подводники, моряки-черноморцы, курсанты, родственники и сослуживцы погибших, общественники, жители города. Митинг-реквием начался с литии по погибшим членам экипажа ракетного крейсера.

Все севастопольцы помнят и будут всегда помнить героев, которые погибли 12 августа 2000 года. Мы будем делать все, чтобы память об этой трагедии сохранилась для последующих поколений. Вечная слава погибшим героям, вечная память, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя региональной общественной организации «Севастопольский Совет ветеранов подводников» Виталия Манторова.

Мать погибшего капитана-лейтенанта Дениса Пшеничникова, который служил на атомном подводном ракетном крейсере К-141 «Курск», с горечью вспоминает о потере сына, ушедшего из жизни в возрасте 26 лет.

Для меня это не просто утрата, а потеря очень дорогого человека. Наш город военный, и у многих ребят судьба связана с воинской службой и флотом. Денис учился в военно-морском училище имени Дзержинского в Санкт-Петербурге и служил на Северном флоте, где и погиб. Важно, чтобы мы всегда помнили и чтили своих героев, ведь именно они защищают нашу Родину, — подчеркнула Наталия Пшеничникова.

Участники траурного митинга возложили цветы и венки к памятнику севастопольцам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск», почтили их память минутой молчания.

Атомный подводный ракетоносец К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя