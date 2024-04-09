В Севастополе почтили память погибших подводников

В Севастополе состоялся траурный митинг на Братском кладбище Северной стороны Севастополя, где упокоены севастопольцы – члены экипажей атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». В митинге приняли участие ветераны-подводники, члены семей погибших моряков, представители командования флота, исполнительной и законодательной власти, курсанты, общественники и жители города.

Это очень важная для нас дата. Сегодня мы все собрались, чтобы почтить память наших моряков-подводников, погибших на подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Мы передадим эту память нашим детям, чтобы их имена никогда не забылись, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по работе с ветеранскими организациями департамента внутренней политики города Елену Колесник.

Настоятель Свято-Никольского храма отслужил литию по воинам, отдавшим свои жизни на службе Родине в мирное время.

На могилы земляков и к памятному знаку «Погибшим в трагедиях на море» участники мероприятия возложили венки и цветы. Память погибших подводников почтили минутой молчания.

Напомним, на «Комсомольце» из 69 человек экипажа погибли 42 человека. Среди них были выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Ещё одним трагическим событием в истории современного российского ВМФ стала гибель атомной подводной лодки «Курск», на её борту находились 118 членов экипажа, среди которых также были севастопольцы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя