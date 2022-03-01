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В Севастополе под электропоезд попала женщина 85 лет. В темноте пыталась перейти ж/д пути

В Севастополе под электропоезд попала женщина 85 лет. В темноте пыталась перейти ж/д пути

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:14 01.03.2022

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции «Мекензиевы горы» поступило сообщение о том, что машинист электропоезда сообщением «Симферополь – Севастополь» неподалеку от остановочной платформы «1531 километр» применил экстренное торможение состава для предотвращения наезда на человека. Однако столкновения избежать не удалось.

Прибывшая на место чрезвычайного происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции Крыма установила, что электропоездом смертельно травмирована 85-летняя жительница Севастополя, которая в условиях темного времени суток, а также ограниченной видимости участка железнодорожного полотна, пыталась пересечь железнодорожную дорогу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия по ним процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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