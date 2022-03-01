В Севастополе под электропоезд попала женщина 85 лет. В темноте пыталась перейти ж/д пути

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции «Мекензиевы горы» поступило сообщение о том, что машинист электропоезда сообщением «Симферополь – Севастополь» неподалеку от остановочной платформы «1531 километр» применил экстренное торможение состава для предотвращения наезда на человека. Однако столкновения избежать не удалось.

Прибывшая на место чрезвычайного происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции Крыма установила, что электропоездом смертельно травмирована 85-летняя жительница Севастополя, которая в условиях темного времени суток, а также ограниченной видимости участка железнодорожного полотна, пыталась пересечь железнодорожную дорогу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия по ним процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.