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В Севастополе под «ковидный» госпиталь перепрофилируют один из корпусов первой горбольницы
Фото: pxhere.com

В Севастополе под «ковидный» госпиталь перепрофилируют один из корпусов первой горбольницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:04 30.11.2020

Один из корпусов севастопольской городской больницы №1 на следующей неделе перепрофилируют под «ковидный» госпиталь. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Подготовлен план перепрофилирования для подготовки дополнительных коек в больницах для пациентов с коронавирусом. В первой больнице мы ещё один корпус открываем на этой неделе – дополнительный корпус, минимум 110 коек, – цитирует Кулагина «Новый Севастополь».

По словам Кулагина, за последние дни выросло число пациентов старше 65 лет, госпитализированных в существующие стационары. Сейчас в городе в режиме ковидных госпиталей работают инфекционная больница, горбольница №9, госпиталь Минобороны. В пансионате «Изумруд» также проходят лечение пациенты с легкой или бессимптомной формой заболевания. Бессимптомные больные лечатся дома – амбулаторно.

В Севастополе под «ковидный» госпиталь перепрофилируют один из корпусов первой горбольницы

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