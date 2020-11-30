В Севастополе под «ковидный» госпиталь перепрофилируют один из корпусов первой горбольницы

Один из корпусов севастопольской городской больницы №1 на следующей неделе перепрофилируют под «ковидный» госпиталь. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Подготовлен план перепрофилирования для подготовки дополнительных коек в больницах для пациентов с коронавирусом. В первой больнице мы ещё один корпус открываем на этой неделе – дополнительный корпус, минимум 110 коек, – цитирует Кулагина «Новый Севастополь» .

По словам Кулагина, за последние дни выросло число пациентов старше 65 лет, госпитализированных в существующие стационары. Сейчас в городе в режиме ковидных госпиталей работают инфекционная больница, горбольница №9, госпиталь Минобороны. В пансионате «Изумруд» также проходят лечение пациенты с легкой или бессимптомной формой заболевания. Бессимптомные больные лечатся дома – амбулаторно.