В Севастополе под предлогом ремонта техники «мастер» продал вредоносную компьютерную программу

Прокуратура Гагаринского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 273 УК РФ (распространение компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования компьютерной информации) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, молодой человек оказывал услуги по ремонту компьютеров и бытовой техники. Желая получить дополнительный заработок, в мае 2025 года он продал одному из обратившихся к нему заказчиков записанную на карту памяти вредоносную компьютерную программу, инфицированную компьютерным вирусом. При ее запуске появляется сообщение о возможности получить пароль после оплаты на банковскую карту, а затем происходит блокирование и уничтожение компьютерной информации. В итоге персональный компьютер становится непригодным для дальнейшего использования. Он же в июле 2025 года похитил у другого клиента более 16 тыс. рублей под предлогом приобретения деталей к телевизору, которые в действительности покупать не намеревался. Полученными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению, ремонт не произвел, а в дальнейшем перестал выходить на связь с заказчиком, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность молодого человека. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

