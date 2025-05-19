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В Севастополе под суд отправили парня, который избил прохожего
фото: pikist.com

В Севастополе под суд отправили парня, который избил прохожего

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:57 19.05.2025

Органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 17-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Следственным отделом по городу Гагаринскому району установлено, что 24 января текущего года на остановке общественного транспорта по улице Адмирала Фадеева в ходе конфликта нетрезвый юноша нанес незнакомому 26-летнему молодому человеку удар ногой по голове, чем причинил тяжкий вред здоровью. Злоумышленник был задержан во взаимодействии с полицией. Свою вину в совершении тяжкого преступления он признал полностью, раскаялся в содеянном, подробно описав механизм совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — сообщили детали дела в пресс-службе ведомства. 

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