В Севастополе под суд отправили парня, который избил прохожего

Следственным отделом по городу Гагаринскому району установлено, что 24 января текущего года на остановке общественного транспорта по улице Адмирала Фадеева в ходе конфликта нетрезвый юноша нанес незнакомому 26-летнему молодому человеку удар ногой по голове, чем причинил тяжкий вред здоровью. Злоумышленник был задержан во взаимодействии с полицией. Свою вину в совершении тяжкого преступления он признал полностью, раскаялся в содеянном, подробно описав механизм совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — сообщили детали дела в пресс-службе ведомства.