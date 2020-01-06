В Севастополе под суд пойдёт мужчина — садился за руль то пьяным, то «под наркотиками»

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе окончено расследование и передано в суд уголовное дело за совершение двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ходе следствия было установлено, что ранее 26-летний местный житель был привлечён к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Правонарушитель был признан виновным и ему судом было назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев.

Будучи подвергнутым административному наказанию, мужчина не выполнил решение суда и не стал на путь исправления. В октябре 2019 года его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в тот момент, когда он управлял автомобилем своего отчима. В ходе проверки полицейские установили, что водитель лишён права управления по решению суда, но водительское удостоверение не сдал в установленном законом порядке.

Поскольку поведение автолюбителя давало основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения, стражи порядка направили его на освидетельствование в медицинское учреждение. От проверки на трезвость мужчина отказался, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. Правонарушитель рассказал полицейским, что периодически употребляет наркотические вещества, поэтому понимал, что результат теста на наркотики будет положительным, в связи с чем он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Спустя три дня сотрудники Госавтоинспекции задержали злоумышленника за совершение аналогичного преступления, когда он управлял автомобилем, принадлежащим его знакомому. Оба автомобили были изъяты сотрудниками полиции и помещены на специализированную стоянку.

Мужчине предъявлено обвинение за совершение двух преступлений по ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд.д