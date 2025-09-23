Прямо сейчас:
В Севастополе под суд пошли мать и сын — обвиняются в мошенничестве с чужой квартирой

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:18 23.09.2025

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины и его 61-летней матери. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые вошли в доверие пенсионерки 1941 года рождения, которая являлась собственницей трехкомнатной квартиры на ул. Серафимовича в г. Севастополе. В силу стечения обстоятельств женщина проживала одна. Злоумышленники стали оказывать ей помощь с приобретением продуктов питания. Обвиняемая часто навещала ее, распивала с ней спиртные напитки и оставалась у нее ночевать.

В 2019 году, пользуясь доверием, преклонным возрастом и плохим состоянием здоровья женщины, злоумышленники убедили ее подписать ряд документов. Она думала, что оформляет завещание на имя своей внучки. В действительности, не зная того, пенсионерка подписала завещание и договор о продаже своей квартиры в пользу обвиняемой, а также фиктивную расписку о получении денег по этому договору. На основании указанных документов в декабре 2019 года право собственности было переоформлено на обвиняемую, а затем соучастники начали в судебном порядке добиваться выселения потерпевшей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Нахимовскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Поскольку обвиняемые находятся в международном розыске, уголовное дело будет рассмотрено заочно.

Ранее по удовлетворенному судом иску прокурора района квартира возвращена законной собственнице.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 8

