В Севастополе поддерживают инициативу страхования от безработицы

В условиях пандемии работодатели были вынуждены сокращать сотрудников. Однако если проводить сокращение по закону, то это приводит к росту расходов. Поэтому руководители зачастую вынуждали своих работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать им средства в положенном размере. Возвращение к практике страхования занятости (страхования от безработицы) может сделать эту ситуацию более справедливой для всех сторон, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости.

Подобного рода система страхования существовала в России ранее — однако тогда налогообложение было недостаточно отрегулировано. Это привело к тому, что организации старались различными способами снизить взносы, которые они платят — в результате эксперимент признали неудачным.

Сейчас в страховании могут участвовать и работники, и работодатели, и государство. И это может быть выгодно всем сторонам. У работодателя снизятся расходы, поскольку при сокращении работника он своевременно сообщит об этом в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий будут возложены на государство. Работнику же страхование дает гарантию, что при увольнении он получит все, что ему причитается.

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова считает, что если данная инициатива найдет поддержку, к вопросу выплат сотрудникам работодатели будут относиться более внимательно.

Любой сотрудник заинтересован в том, чтобы при потере работы он мог получить все выплаты сразу. А у работодателя появится понимание, что в случае невыплаты положенного он будет иметь дело не с работником, который иногда может махнуть рукой и сказать: «Не хочу связываться, мне дороже обойдется». А будет иметь дело с государством. Одно дело судиться со своим работником, другое — с государством, — говорит Татьяна Щербакова.

Помимо вопроса о страховании, на площадке «Единой России» продолжится обсуждение идей по реформированию системы занятости. А уже в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса и принять закон, защищающий права работников на «удаленке».