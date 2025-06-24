В Севастополе поддерживают сферу виноградарства

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка до 13 июля принимает заявки на предоставление субсидий для виноградарских и винодельческих хозяйств. Субсидия направлена на то, чтобы возместить часть затрат на развитие молодых виноградников, которым еще не исполнилось четырех лет.

Подать заявку на субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимают уходом за виноградниками или виноделием.

Конкурсный отбор открыт по следующим направлениям:

обеспечение закладки виноградных насаждений;

приобретение посадочного материала виноградных растений отечественного производства;

приобретение и обновление основных средств и оборудования для производства винодельческой продукции.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8692) 45-38-05, 55-75-35.

Ознакомиться с полной информацией о конкурсном отборе, условиях предоставления субсидий и необходимых документах можно на официальном сайте.

Напомним, за последние 10 лет севастопольские виноградари и виноделы получили более 2,5 млрд рублей государственной поддержки. В настоящее время в городе функционирует свыше 60 предприятий, специализирующихся на виноградарстве, общая площадь виноградников составляет 7,7 тыс. гектаров. В этом году общий размер государственной поддержки составит почти 740 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя