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В Севастополе поддерживают сферу виноградарства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе поддерживают сферу виноградарства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:20 24.06.2025

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка до 13 июля принимает заявки на предоставление субсидий для виноградарских и винодельческих хозяйств. Субсидия направлена на то, чтобы возместить часть затрат на развитие молодых виноградников, которым еще не исполнилось четырех лет.

Подать заявку на субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимают уходом за виноградниками или виноделием.

Конкурсный отбор открыт по следующим направлениям:

  • обеспечение закладки виноградных насаждений;
  • приобретение посадочного материала виноградных растений отечественного производства;
  • приобретение и обновление основных средств и оборудования для производства винодельческой продукции.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8692) 45-38-05, 55-75-35.

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Ознакомиться с полной информацией о конкурсном отборе, условиях предоставления субсидий и необходимых документах можно на официальном сайте.

Напомним, за последние 10 лет севастопольские виноградари и виноделы получили более 2,5 млрд рублей государственной поддержки. В настоящее время в городе функционирует свыше 60 предприятий, специализирующихся на виноградарстве, общая площадь виноградников составляет 7,7 тыс. гектаров. В этом году общий размер государственной поддержки составит почти 740 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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