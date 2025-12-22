В Севастополе подешевели курица, яйца и овощи

По результатам еженедельного мониторинга департамента сельского хозяйства и потребительского рынка за прошедшую неделю в городе зафиксировано снижение цен на курицу, яйца, свежие помидоры, капусту и лук репчатый.

Незначительное повышение стоимости коснулось свежих огурцов и картофеля, что связано с фактором сезонности и колебаниями объемов урожая.

Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании. В соответствии с соглашением между предприятиями розничной торговли и правительством города наценка на социально значимые товары устанавливается от 0% до 15%. Сегодня такую проверку провели в гипермаркете «Фреш» на ул. Вакуленчука, 20.

Сегодня мы проверили наличие всех позиций по меморандуму в гипермаркете «Фреш», наличие маркировки товаров, актуальность ценников, соблюдение условий соглашения. Нарушений не выявлено, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Напомним, меморандум о взаимопонимании направлен на предотвращение необоснованного роста цен на базовые продукты питания. Все товары, участвующие в программе, выделены светло-синими ценниками с надписью «Меморандум». Полный список таких товаров размещён в «уголке покупателя» в каждом магазине, что обеспечивает прозрачность и доступность информации.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется маркировке товаров средствами идентификации. На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат 33 товарные группы: продукты питания и непродовольственная группа. С помощью мобильного приложения «Честный знак» контролирующие органы и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

