Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе подешевели курица, яйца и овощи
Новости Республики
В Севастополе подешевели курица, яйца и овощи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подешевели курица, яйца и овощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:19 22.12.2025

По результатам еженедельного мониторинга департамента сельского хозяйства и потребительского рынка за прошедшую неделю в городе зафиксировано снижение цен на курицу, яйца, свежие помидоры, капусту и лук репчатый.

Незначительное повышение стоимости коснулось свежих огурцов и картофеля, что связано с фактором сезонности и колебаниями объемов урожая.

Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании. В соответствии с соглашением между предприятиями розничной торговли и правительством города наценка на социально значимые товары устанавливается от 0% до 15%. Сегодня такую проверку провели в гипермаркете «Фреш» на ул. Вакуленчука, 20.

Сегодня мы проверили наличие всех позиций по меморандуму в гипермаркете «Фреш», наличие маркировки товаров, актуальность ценников, соблюдение условий соглашения. Нарушений не выявлено, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.  

Напомним, меморандум о взаимопонимании направлен на предотвращение необоснованного роста цен на базовые продукты питания. Все товары, участвующие в программе, выделены светло-синими ценниками с надписью «Меморандум». Полный список таких товаров размещён в «уголке покупателя» в каждом магазине, что обеспечивает прозрачность и доступность информации.

Узнайте больше:  Севастопольские предприниматели с рабочим визитом посетили Республику Абхазию

Особое внимание в ходе рейдов уделяется маркировке товаров средствами идентификации. На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат 33 товарные группы: продукты питания и непродовольственная группа. С помощью мобильного приложения «Честный знак» контролирующие органы и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.