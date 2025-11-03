В Севастополе подешевели свежие помидоры и «борщевой набор»

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отметили тенденцию к снижению стоимости свежих помидоров, белокочанной капусты, репчатого лука и моркови. Незначительное повышение цен зафиксировано на охлажденную и мороженую курицу, а также на свеклу.

В департаменте также отметили, что товарные запасы на потребительском рынке города поддерживаются в достаточном объеме. Работа предприятий торговли осуществляется без перебоев.

Для обеспечения населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости по экономически обоснованным ценам между Правительством города и региональными торговыми сетями пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, который позволяет не допускать необоснованного роста розничных цен на социально значимые товары.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты ведут работу по присоединению к Меморандуму новых торговых сетей и расширению перечня товаров.

Напомним, участниками Меморандума о взаимопонимании являются такие региональные торговые сети, как «Яблоко», «Фреш», «Лидер», «ПУД», «Дикий мед», «5М Гурман», «4М», «7М Без Цен», «БУМ», «Уютстрой». Всего это 122 объекта торговли.

Департаментом проведен рейд в торговой сети «ПУД» на улице Фадеева, 1а.

В супермаркетах «ПУД» условия Меморандума выполняются добросовестно. В наличии имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» размещен список товаров по Меморандуму, также выделенный ярким светло-синим цветом. Это требование обязательно для всех торговых сетей — участников Меморандума, — прокомментировала Ксения Казанджиева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя