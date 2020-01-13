В Севастополе подготовят план развития Севморпорта

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания у Президента поручил профильному вице-губернатору Денису Солодовникову подготовить план развития Севморпорта. По словам чиновника, предприятие не будет федерализировано, а останется в городской собственности.

Минтранс готов нам содействовать. Концепцию развития порта мы должны представить к Сочинскому экономическому форуму. Порт должен быть максимально открыт для инвестиций, – цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Врио губернатора также поручил всем профильным заместителям к середине февраля проработать «дорожные карты» по освоению средств, которые дополнительно будут выделены Севастополю на развитие: