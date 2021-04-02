Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе подписали меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе подписали меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба
фото: Couleur (pixabay.com)

В Севастополе подписали меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:06 02.04.2021

В Правительстве Севастополя отмечают: меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба подписан с целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке города и обеспечения населения социально значимыми сортами хлеба по экономически обоснованным ценам.

На сегодняшний день объявлен отбор на получение субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий и хлеба, — говорят в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова, руководитель хлебозавода ООО «Царь Хлеб» заявил о намерении подписать меморандум первым, тем самым став примером для других предприятий города Севастополя.

В условиях текущей экономической ситуации основная задача – не допустить необоснованного роста цен на социально значимый хлеб, максимально расширить круг производителей хлебобулочных изделий города Севастополя, которые подпишут резолюцию о присоединении к меморандуму и будут добросовестно исполнять его положения, – заявил чиновник.

В Севастополе подписали меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.