В Севастополе подписали меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба

В Правительстве Севастополя отмечают: меморандум о недопущении роста цен на социально значимые сорта хлеба подписан с целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке города и обеспечения населения социально значимыми сортами хлеба по экономически обоснованным ценам.
На сегодняшний день объявлен отбор на получение субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий и хлеба, — говорят в пресс-службе Правительства Севастополя.
По словам директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова, руководитель хлебозавода ООО «Царь Хлеб» заявил о намерении подписать меморандум первым, тем самым став примером для других предприятий города Севастополя.
В условиях текущей экономической ситуации основная задача – не допустить необоснованного роста цен на социально значимый хлеб, максимально расширить круг производителей хлебобулочных изделий города Севастополя, которые подпишут резолюцию о присоединении к меморандуму и будут добросовестно исполнять его положения, – заявил чиновник.
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