В Севастополе подписан Меморандум по стабилизации цен на продукты

В Севастополе Меморандум по вопросам стабилизации ценовой ситуации подписан между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования и представителями сетей «ПУД», «Лидер», «Фуршет», «Новус», «Дикий мед», «Сильпо». Согласно документу, торговые сети обязуются устанавливать «нулевую» или «минимальную» торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости. Это касается следующих продуктов: говядина, свинина, изделия колбасные вареные, мясо кур (тушка), масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, творог, сметана, яйцо куриное, сахар – песок, мука пшеничная, хлеб ржано-пшеничный и из пшеничной муки, рис шлифованный, крупа гречневая, макаронные изделия, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, свекла, яблоки.

По состоянию на сегодняшний день – никакого дефицита ни по одной группе товаров не наблюдается. Запасы продукции по всем группам товара до полугода, то есть практически до следующего урожая. Мы подготовили данный меморандум, чтобы сдержать в будущем рост цен, — цитирует пресс-служба начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова.

Вадим Кирпичников также напомнил предпринимателям, что Правительством РФ был введен полный мораторий на проверку всего бизнеса.

Больше это касается крупных городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга. Снимаются все ограничения на передвижение крупноготоннажного транспорта, снимаются все ограничения на доставку продуктов в дневное время. Вводятся меры максимального облегчения логистической составляющей, – подчеркнул начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования.

На сегодняшний день, отмечают в Правительстве города, поставки товаров в Севастополь увеличены на 25%. При этом на распределительных центрах торговых сетей сформированы серьезные запасы продукции. Скачка цен Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя не зафиксировано.

Представители сетей пообещали четко выполнять условия меморандума.

Условия меморандума прописаны, устанавливается определенная минимальная наценка на социально-значимые продукты питания. Вторая часть меморандума — постараться обеспечить достаточное количество товаров в сети. Эти условия мы будем выполнять. У нас в Крыму есть свой распределительный центр, поэтому нет никаких сложностей в обеспечении продуктами нет, – сказал первый заместитель директора сети магазинов «ПУД» Евгений Анненко.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя