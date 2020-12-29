В Севастополе подписан меморандум с торговыми сетями об удержании цен

Как рассказал директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников во время заседания Правительства города, с торговыми сетями сегодня было подписано соглашение по ценам на сахар и на подсолнечное масло.

Напомню, по поручению Президента РФ установлены предельные розничные цены на сахар-песок — 46 рублей, масло подсолнечное – 110 рублей за литр. С прошлой недели розничные сети соглашение выполняют, по факту мониторинга мы это установили. Сегодня они присоединились письменно к данному соглашению, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Кроме того, был подписан меморандум об удержании розничных цен в 2021 году по 20 ключевым социально значимым группам продуктов: мясо, масло, молоко, яйца, молокопродукты, овощи, фрукты.

Меморандум подписали торговые сети: «Сильпо», «Дикий мед», «3 М», «Купеческий», «Лидер».