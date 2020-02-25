В Севастополе подросток устроил ДТП. Штрафов «насобирал» много

ДТП в Севастополе произошло на перекрёстке улиц Льва Толстого и Руднева. Подросток, не имея права управления, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП, несовершеннолетний водитель мотоцикла был доставлен в приёмный покой городской больницы с различными травмами, транспортное средство отправлено на штрафплощадку.

Кроме того, что юный мотоциклист сел за руль транспортного средства, не имея водительского удостоверения, также он нарушил требование пункта 6.13 Правил дорожного движения «При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам», — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении несовершеннолетнего были составлены административные материалы за различные нарушения ПДД, за которые предусмотрены следующие штрафные санкции:

управление мотоциклом без водительского удостоверения — штраф от 5000 до 15000 рублей,

управление транспортным средством без государственных номеров – 5000 рублей,

управление транспортным средством без регистрационных документов — 500 рублей и эвакуация транспортного средства,

проезд на запрещающий сигнал светофора — 1000 рублей,

отсутствие страхового полиса — 800 рублей.

Госавтоинспекция предупреждает подростков и их родителей! Управлять мопедом или скутером разрешается лицам, достигшим 16 лет, прошедшим обучение в автошколе, сдавшим экзамены в ГИБДД и получившим категорию М. Точно такие же условия предусмотрены для водителей мотоциклов, только получение водительского удостоверения категорий А и А1 возможно с 18 лет.