В Севастополе подрядчик пытался взыскать из бюджета города 10 млн рублей

Прокуратура города Севастополя провела проверку законности заключения государственного контракта на поставку столов для патологоанатомического вскрытия для нужд медицинских учреждений города.

Установлено, что в 2019 году коммерческая организация участвовала в подготовке технического задания закупки и формировании начальной (максимальной) цены контракта с целью осуществления поставки данного оборудования по завышенной стоимости. Действиям должностного лица ГБУ г. Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» – заказчика и представителя коммерческой организации дана уголовно-правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на рассмотрении суда. Несмотря на предпринятые подсудимыми усилия, в 2019 году электронный аукцион на поставку товаров выиграла другая фирма. Контракт с ней был заключен и впоследствии исполнен. Однако в июле 2020 года заказчик заключил еще один контракт по приобретению такого же оборудования с ранее запланированным поставщиком. Зная об отсутствии необходимости еще одной поставки, недобросовестный подрядчик выполнил ее и обратился в суд с требованием взыскать из бюджета города Севастополя 10 млн рублей, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд первой инстанции удовлетворил иск коммерческой организации, но в рассмотрение арбитражного дела на стадии апелляционного обжалования вступила прокуратура города. Участвующий в деле прокурор представил суду копии материалов уголовного дела и материалы прокурорской проверки, на основании которых дал заключение о незаконности требований истца. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении иска подрядчика.

После этого прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании контракта недействительным и возложении на коммерческую организацию обязанности вывезти невостребованное оборудование.

Арбитражный суд г. Севастополя удовлетворил иск прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу.

источник: прокуратура Севастополя