В Севастополе подвели итоги Года педагога и наставника

На сцене Севастопольского центра культуры и искусства выступили обучающиеся детских садов, школ, колледжей города, а также их наставники и родители. Севастопольцы представили композицию, которая отражает становление личности, все этапы образования ребенка — от рождения до получения профессионального образования.

Слова благодарности звучали в адрес воспитателей, учителей, мастеров производственного обучения, всех тех, кто воспитывает и обучает детей. В системе образования Севастополя сейчас трудятся более 5 тыс. педагогов, люди искренне любящие свое дело.

2023 год в нашей стране был объявлен президентом годом педагога и наставника. Этот год стал временем признания особого статуса работников образования. То есть всех тех людей, которые сделали делом своей жизни воспитание детей, формирование личности, взращивание духовности, передачу своих бесценных знаний, своего опыта детям и подросткам. В этом году более двух тысяч севастопольских педагогов получили различные ведомственные награды, от городских до федеральных. А сегодня, в день, когда мы официально завершаем год педагога и наставника, мы вручили премию «Лучший педагог Севастополя». Следующий год объявлен в России годом семьи. И сегодня я хочу каждому из вас пожелать, чтобы вы всегда находили время для ваших семей, — поздравил педагогов губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках Года педагога и наставника по всей стране было проведено более 7 тыс. мероприятий федерального и регионального уровня. Во Всероссийской акции «Спасибо учителю» приняли участие более двух миллионов человек.

В Севастополе состоялось более 200 мероприятий, направленных на распространение лучших педагогических и наставнический практик, а также на привлечение молодёжи в педагогические профессии.

Более 2 тыс. педагогов Севастополя получили награды Министерства просвещения России, Правительства Севастополя, Губернатора Севастополя. Среди них были вручены нагрудный знак Министерства Просвещения Российской Федерации «Почетный наставник», «За верность профессии», почетные грамоты Министерства Просвещения, звания «Заслуженный работник образования города Севастополя», почетные грамоты Правительства, благодарности Губернатора Севастополя.

На праздничном концерте 50 педагогам вручили награду в связи с присуждением премии Губернатора Севастополя «Лучший педагог Севастополя». Награду вручили:

Алфиренко Татьяне Александровне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 34 имени Александра Шостака

Астафьевой Инге Сергеевне, педагогу дополнительного образования «Балаклавского дома детского и юношеского творчества»

Белогуровой Раисе Евгеньевне, педагогу дополнительного образования Центра дополнительного образования «Малая академия наук»

Бендриковой Елене Владимировне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 26 имени Е.М. Бакуниной

Бойко Екатерине Сергеевне, учителю физики средней общеобразовательной школы № 6

Галузинской Светлане Валерьевне, педагогу дополнительного образования «Дворца детского и юношеского творчества»

Гоголевой Алле Александровне, учителю-логопеду Детского сада № 107

Голосовой Татьяне Сергеевне, социальному педагогу средней общеобразовательной школы № 60 имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко

Горбуновой Юлии Александровне, учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 59 имени старшего сержанта милиции Скоробогатова Евгения Геннадьевича

Денисенко Евгении Геннадьевне, заведующему структурным подразделением «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Донцу Веронике Александровне, учителю начальных классов образовательного центра «Бухта Казачья»

Доркиной Ангелине Владимировне, учителю-логопеду образовательного центра «Бухта Казачья»

Дрич Алексею Владимировичу, преподавателю Севастопольской детской художественной школы

Евстигнеевой Анне Владиславовне, педагогу дополнительного образования Севастопольской станции юных техников

Заичко Елене Станиславовне, учителю истории средней общеобразовательной школы № 34 имени Александра Шостака

Исмаиловой Эльвире Османовне, преподавателю Севастопольского многопрофильного колледжа имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани

Карбашовой Екатерине Владимировне, учителю биологии и изобразительного искусства средней общеобразовательной школы № 18

Колесовой Марине Александровне, педагогу дополнительного образования Центра дополнительного образования «Малая академия наук»

Королёвой Нели Владимировне, учителю начальных классов билингвальной гимназии № 2

Кузина Алёна Александровна, педагог-организатор средней общеобразовательной школы № 60 имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко

Кузнецовой Ирине Анатольевне, учителю русского языка и литературы гимназии № 10 имени Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича

Кулаковской Вере Владимировне, педагогу-психологу Детского сада № 22

Куликовой Виктории Андреевне, учителю-логопеду Детского сада № 15

Литвинчук Виктории Викторовне, педагогу-психологу средней общеобразовательной школы № 39 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Севастополя Байды Марии Карповны

Ломакину Геннадию Васильевичу, педагогу дополнительного образования «Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи»

Лупан Анне Сергеевне, педагогу-психологу Детского сада № 107

Лучкиной Виктории Валентиновне, учителю музыки гимназии № 8 имени Н.Т. Хрусталева

Макаевой Лилии Салиховне, учителю немецкого языка средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского

Манухиной Наталье Викторовне, воспитателю Детского сада № 131

Мачинской Ольге Юрьевне, педагогу-организатору гимназии № 8 имени Н.Т. Хрусталева

Мулик Тамаре Васильевне, воспитателю Детского сада № 129

Павленко Виктории Владиславовне, инструктору по физической культуре Детского сада № 124

Пацукевич Татьяне Сергеевне, старшему воспитателю Детского сада № 127

Пешковой Антонине Васильевне, преподавателю Севастопольского колледжа сервиса и торговли

Плисовой Евгении Викторовне, преподавателю Севастопольской детской музыкальной школы № 3

Романовой Инне Валентиновне, учителю физической культуры гимназии № 1 имени А.С. Пушкина

Рыбалко Анне Васильевне, учителю начальных классов гимназии № 1 имени А.С. Пушкина

Сикорской Валентине Николаевне, учителю физической культуры средней общеобразовательной школы № 25 имени капитана Марка Семеновича Драпушко

Симоновой Анне Игоревне, учителю испанского языка средней общеобразовательной школы № 45 с углубленным изучением испанского языка имени В.И. Соколова

Степаненко Елене Федоровне, учителю информатики гимназии № 1 имени А.С. Пушкина

Ступак Наталии Васильевне, воспитателю Детского сада № 131

Сусловой Полине Юрьевне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 23 имени Б.А. Кучера

Терешко Анжеле Васильевне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 20

Тороповой Ольге Александровне, учителю физической культуры гимназии № 7 имени В.И. Великого

Цысь Ирине Владимировне, заместителю директора, учителю химии средней общеобразовательной школы № 25 имени капитана Марка Семеновича Драпушко

Чебановой Ларисе Васильевне, учителю-дефектологу Детского сада № 114

Чеповой Наталье Алексеевне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 32 имени Л.В. Бобковой

Чикалко Наталье Ивановне, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 6

Шатайкиной Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы Севастопольского политехнического лицея

Щербининой Светлане Ивановне, учителю начальных классов, заместителю директора средней общеобразовательной школы № 58 с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя