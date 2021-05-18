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В Севастополе подвели итоги акции "Ночь музеев"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подвели итоги акции «Ночь музеев»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 18.05.2021

В ходе аппаратного совещания в Правительстве Севастополя директор департамента культуры Ирина Романец подвела краткие итоги Напомним, акция «Ночь музеев» в Севастополе прошла в ночь с 15 на 16 мая как и во всём мире.

Всемирная акция отметила свое 25-летие во всем мире и 15-летие в России. Впервые в Севастополе под руководством Правительства удалось объединить все федеральные музеи, все ведомственные музеи и сделать одну большую культурную коллаборацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Ирину Романец.

Количество посетителей акции в 2021 году побило рекорд и достигло отметки в 41,5 тыс. человек. Эта цифра в три раза больше показателей 2019 года, когда «Ночь музеев» проходила также в формате оффлайн.

В Севастополе подвели итоги акции "Ночь музеев"

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