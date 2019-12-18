В Севастополе подвели итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Навыки мудрых»

Чемпионат по профессиональному мастерству «Навыки мудрых» для профессионалов возрастной категории 50+ по методике «Ворлдскиллс Россия» прошёл в Севастополе впервые.

На соревновательной площадке были представлены три компетенции: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», а также «Организация экскурсионных услуг». В состязаниях приняли участие 15 конкурсантов. Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы профобучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколении» национального проекта «Демография», — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Чествовали победителей и призеров соревнований 18 декабря. В ходе мероприятия лучшим педагогам и преподавателям вручили подарочные сертификаты и цветы.

Одна из главных задач чемпионата — это демонстрация на практике высокого уровня знаний и профессиональных навыков людей возрастной категории старше 50 лет, которые за свой трудовой путь смогли повысить квалификацию и показать молодому поколению, что они готовы конкурировать наравне в современных условиях рынка труда. В будущем такие чемпионаты станут платформой, на которой люди старшего поколения смогут приобретать новые профессии, передавать свои знания и опыт подрастающему поколению, — отметила начальник отдела реализации программ и мероприятий активной политики занятости Департамента труда и социальной защиты населения Анна Шалимова.

По результатам соревнований, где работу конкурсантов оценивали опытные эксперты WorldSkills Russia, были определены следующие победители:

в компетенции «Дошкольное воспитание» — воспитатель детского сада № 123 Бурыхина Зоя Андреевна, воспитатель детского сада №13 Агаркова Надежда Константиновна, воспитатель детского сада №130 Рябцева Татьяна Владиславовна;

в компетенции «Преподавание в младших классах» — преподаватель Севастопольской «Гимназии №10» Полоз Людмила Алексеевна, преподаватель Севастопольской «Гимназии №2» Антонюк Наталья Николаевна, преподаватель «Севастопольского политехнического лицея» Глущенко Виктория Петровна;

в компетенции «Организация экскурсионных услуг» — преподаватели «Севастопольского торгово – экономического техникума» Григоренко Лариса Борисовна, Некращюк Людмила Станиславовна и Жмурко Вера Васильевна.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя