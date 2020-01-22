В Севастополе подвели итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС в 2019 году

22 января совместно с руководством Севастополя Главное управление МЧС России подвело итоги деятельности территориальной системы РСЧС в 2019 году. Мероприятие собрало более трёх сотен участников.

Первым этапом торжественной программы стала церемония вручения новых единиц пожарно-спасательной техники Главному управлению МЧС России по городу Севастополю. На вооружение ГИМС поступили два катера «Мастер Про 850» — скоростные, маневренные, надёжные, предназначенные для поисково-спасательных операций, обнаружения и перехвата нарушителей. Автомобильный парк 1-й пожарно-спасательной части пополнила автолестница «АЛ-30», способная в кратчайшие сроки прибыть по адресу вызова, без труда преодолеть наземные препятствия и поднять сотрудников МЧС на высоту девятиэтажного дома для спасения людей и их имущества. Эти современные, высокотехнологичные образцы будут обеспечивать безопасность в регионе, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В рамках торжественной программы на Площади Нахимова была организована выставка пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники. Все желающие могли ознакомиться с вооружением и работой сил территориальной подсистемы РСЧС, пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, отдохнуть в мобильных пунктах обогрева и выпить горячего чая, который прямо на месте готовили сотрудники чрезвычайного ведомства.

В 2019 году состав Севастопольской территориальной подсистемы РСЧС был следующим: силы в количестве 1 363 человек, 241 единица наземной техники, 25 плавсредств, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов. В минувшем году чрезвычайных ситуаций на территории Севастополя не произошло. Однако подразделениями Главного управления и силами РСЧС совместно совершено 3 229 выездов по сигналу «тревога», из них на пожары – 1 419. Спасено 350 человеческих жизней и материальных ценностей на сумму свыше 44-х миллионов рублей. Одним из приоритетных направлений работы в 2020 году для сил РСЧС и, в частности, Главного управления МЧС России по городу Севастополю, будет профилактика чрезвычайных ситуаций, ведь беду всегда лучше предотвратить, чем ликвидировать её последствия, — говорит начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

Среди крупнейших операций, в которых совместно принимали участие силы и средства РСЧС в 2019 году – тушение техногенного пожара в автомагазине «Алакоз», пожары на открытой территории в летний период, ликвидация последствий множественных подтоплений, вызванных сильным ливнем, когда 7 июня всего за три часа в регионе выпало более 33-х миллиметров осадков. Конец 2019 года ознаменовался успешной ликвидацией двух взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Была произведена транспортировка из центра города авиабомбы SD-50 для последующего уничтожения. Также по улице Капитанская на месте обнаружения была уничтожена 250-килограммовая бомба производства Германии.

Все силы РСЧС сработали оперативно, слажено, профессионально, чем в очередной раз доказали, что полностью готовы к действиям по предназначению и выполнению задач любой сложности, направленных на защиту города и обеспечение безопасности его жителей и гостей, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

В ходе торжественного мероприятия награды и благодарственные письма были вручены представителям ведомств, служб и организаций, входящих в состав Севастопольской территориальной подсистемы РСЧС.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе