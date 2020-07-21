В Севастополе подвели итоги грантового конкурса «Легкий старт»

В Севастополе заявки на предоставление поддержки молодым предпринимателям в рамках грантового конкурса «Лёгкий старт» принимали с 30 апреля по 18 мая.

После кропотливой работы комиссии, было выбрано 57 победителей, которые в общей сложности получат 17 млн рублей от Правительства Севастополя. Средний возраст победителей – 26 лет, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора города Марию Литовко.

Принять участие в конкурсе могли конкурсанты до 35 лет. Размер грантов – до 300 тысяч рублей.

Цель программы «Легкий старт», отмечают в Правительстве Севастополя, — вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, приобретение ею навыков ведения бизнеса, цифровизация экономики и бизнеса, обеспечение самозанятости и создание новых рабочих мест.

В связи с коронавирусом возникла необходимость продвижения бизнеса в онлайн, чтобы стимулировать наших молодых предпринимателей, мы призвали их уделить особое внимание к созданию онлайн-платформ и интернет-магазинов, — пояснила Мария Литовко.

Оставшиеся победители оформляют необходимые документы и скоро получат гранты на осуществление своей мечты.