В Севастополе подвели итоги конкурса на субсидирование виноградарства и виноделия

С 20 по 30 октября 2025 года департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проведён конкурсный отбор среди субъектов агропромышленного комплекса на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с развитием молодых виноградников возрастом до четырёх лет.

Поддержка охватывает три ключевых направления: обеспечение закладки новых виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства, приобретение основных средств и оборудования для производства винодельческой продукции.

По итогам конкурсного отбора победителями признаны пять хозяйств: