В Севастополе подвели итоги конкурса на субсидирование виноградарства и виноделия
фото: stocksnap.io

В Севастополе подвели итоги конкурса на субсидирование виноградарства и виноделия

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 12.11.2025

С 20 по 30 октября 2025 года департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проведён конкурсный отбор среди субъектов агропромышленного комплекса на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с развитием молодых виноградников возрастом до четырёх лет.

Поддержка охватывает три ключевых направления: обеспечение закладки новых виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства, приобретение основных средств и оборудования для производства винодельческой продукции.

По итогам конкурсного отбора победителями признаны пять хозяйств:

  • КФХ «Передовое»;
  • ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина»;
  • ООО «Агрофирма «Золотая Балка»;
  • ИП Глава КФХ Лебедева Т.А.;
  • ООО «Качинский+».

Общая сумма выделенной господдержки составила 94,6 миллиона рублей. Благодаря этим средствам удалось заложить 36,2 гектара новых виноградников, закупить современное винодельческое оборудование, сельскохозяйственную технику и навесное сельхозоборудование, необходимые для повышения эффективности производства.

Реализация данной меры поддержки способствует развитию отечественного виноградарства, стимулирует модернизацию пищевой и перерабатывающей отрасли Севастополя, способствует наращиванию объёмов производства, расширению ассортимента выпускаемой продукции и созданию новых рабочих мест в регионе.

Напомним, размер государственной поддержки в области виноградарства и виноделия из федерального и регионального бюджетов в 2025 году вырос на 68% по сравнению с 2024 годом и составляет 738,4 млн руб.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

