В Севастополе подвели итоги конкурса видео о тренировках на самоизоляции

В Севастополе завершился региональный конкурс видеороликов с записями домашних тренировок во время самоизоляции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Акцию поддержали сотни человек. Каждую неделю они выкладывали в социальные сети видео своих занятий, разминок и зарядок на карантине.

С 10 апреля по 12 мая городские любители и профессионалы спорта снимали видеоролики о том, как они тренируются в самоизоляции и выкладывали их на своих страничках во Вконтакте и в Инстаграм с хэштегами: #спортсевастополя, #тренируйсядома #спортнормажизни. Всего во ВКонтакте было опубликовано свыше четырёхсот тридцати подобных постов, в Инстаграм — около двухсот. Многие из роликов сделаны оригинально и креативно, — отмечают в оргкомитете конкурса.

Победителей определяли по наибольшему числу отметок «нравится» пользователями сети. Также специальная комиссия следила, чтобы не было накрутки голосов, а ролики соответствовали требованиями конкурса: хронометраж — не менее трёх минут, открытый доступ к странице пользователя, разместившего запись.

Наибольшее количество отметок «нравится» в социальной сети ВКонтакте получила Полина Агапова, которой достается главный приз конкурса — велотренажер. С небольшим отрывом в количестве отметок «нравится» второе место в конкурсе досталось Ольге Плечовой и её приз — многофункциональный тренажёр. Третье место и приз, многофункциональный спортивный комплекс «Шведская стенка», завоевала Дарина Стельникович. Дополнительно организаторами конкурса было принято решение наградить самые креативные видеоролики дополнительными призами и вручить семи участникам сертификаты номиналом пять тысяч рублей, — рассказала главный специалист отдела по развитию физической культуры и массового спорта, адаптивного спорта управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Юлия Баженова. — Организаторы выражают благодарность всем участникам видеоконкурса и надеются на дальнейшее участие в спортивной жизни города.

СПРАВКА: Организаторами конкурса выступили управление по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Конкурс «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» проводился в условиях, обеспечивающих самоизоляцию участников, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, чтобы поддержать и объединить всех, кто оставался во время режима самоизоляции дома, Минспорт России запустило онлайн-акцию в соцсетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». К этой акции присоединились многие регионы страны. В том числе и Севастополь.