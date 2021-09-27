В Севастополе подвели итоги «Креативной мастерской»

25 сентября в парке имени Анны Ахматовой состоялось торжественное подведение итогов «Креативной мастерской» — проекта «Театральной улицы». Он объединил 10 творческих команд, которые в течение пяти месяцев старательно учились и воплощали в жизнь собственные задумки. В результате было реализовано 10 креативных проектов в самых разных сферах – начиная от театра и заканчивая литературой и изобразительным искусством. В завершении этого непростого, но очень интересного пути организаторы подготовили для финалистов выпускной вечер.

Во время него были оглашены выбранные путем зрительского голосования и мнения экспертного жюри лучшие проекты, которые получили награды с символикой «Креативной мастерской». Почетное звание «Хрустальный творец» досталось проектам «Демонстрация мастерских художников» (руководитель Алена Григоренко), «Литературный марафон Ru.Лит» (руководитель Юлия Венгерова) и «Этно Улица» (руководитель Любовь Болякина). «Серебряными творцами» стали проекты «СафьянЪ» (руководитель Мария Плеханова) и «Экспериментальная театральная студия МЭТС» (руководитель Наталия Королева). Ну а награду «Золотого творца» забрал фотофестиваль «В кругу семьи» (руководитель Екатерина Гибина), — говорят организаторы.

Впрочем, высокой оценки заслуживали и другие проекты «Креативной мастерской». Почетные грамоты от организаторов получили «Антибиблиотека «Кисяо» (руководитель Мария Оранская), инсталляция из стекла «Маяк» (руководитель Ольга Козачун), «Эволюция в движении» (руководитель Ксения Ладо) и «ЗряМолодец» (руководитель – Максим Паршиков).

В программу выпускного вечера помимо торжественного подведения итогов также вошла шуточная театральная игра «Слава Богу, ты творец!». Организаторы предложили финалистам «Креативной мастерской» почувствовать себя героями самых разных и порой нестандартных ситуаций – начиная от охоты на медведя и заканчивая фотосессией для одного из первых лиц государства. А ярким финалом события стал хоровод, который участники «Креативной мастерской», их родные и близкие водили под руководством руководителя проекта «Этно Улица» Любови Болякиной.

Отметим, что проект «Креативная мастерская» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и был реализован в полном объеме.

фото: пресс-служба организаторов