В Севастополе подвели итоги олимпиады уличных игр

В Севастополе завершилась Спартакиада дворовых команд «Олимпиада уличных игр» в рамках регионально проекта «Спорт в каждый двор» национального проекта «Демография». Соревнования проходили на физкультурно-оздоровительных комплексах и универсальных спортивных дворовых площадках Севастополя.

Спартакиада проходит уже четвертый раз. В этом сезоне в трех возрастных категориях приняли участие более 600 спортсменов. Очень рад, что с каждым годом к проекту присоединяется все больше и больше участников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

В течение месяца две возрастные категории 6-12 лет и 12-16 лет принимали участие в троеборье: мини-футбол, баскетбол и пионербол. Самая старшая категория 16+ играли в мини-футбол.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя