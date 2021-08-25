В Севастополе подвели итоги оперативно-профилактическое мероприятие «Патент»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Патент» в Севастополе провели с 16 по 20 августа.

Мероприятие направлено на стабилизацию миграционной обстановки, профилактики преступлений и выявления административных правонарушений, связанных с незаконной миграцией. За время рейдов сотрудники севастопольской полиции проверили более 100 объектов строительства, торговли и мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан. В результате полицейскими выявлено 3 преступления в сфере миграции. Так, в двух случаях местные жительницы осуществили фиктивную постановку на миграционный учёт двоих иностранцев без фактического предоставления места жительства, а в третьем случае женщина подала заявление о регистрации по месту жительства и при проверке документов стражи порядка установили, что предоставленное свидетельство о регистрации по месту пребывания имеет признаки подделки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Кроме того, сотрудниками служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю выявлено 75 административных правонарушений в сфере миграции, из них: нарушений режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации – 48; нарушений правил привлечения и использования иностранной рабочей силы – 25; иных нарушений – 2. Стоит отметить, что в отношении граждан Российской Федерации, незаконно привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан, составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на сумму 112 тысяч рублей.