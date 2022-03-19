В Севастополе подвели итоги операции «Розыск»

Основные задачи мероприятия – выявление транспортных средств, водители которых скрылись с мест ДТП, либо передвигаются с подложными номерными знаками, либо лишены права управления, либо находятся в розыске.

Отметим, что за два месяца текущего года произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, водители — виновники которых покинули место происшествия. На сегодняшний день три автомобилиста сотрудниками группы розыска ГИБДД найдены и привлечены к ответственности, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе очередного мероприятия «Розыск» автоинспекторы выявили два транспортных средства не зарегистрированных в установленном порядке, причем, один из автомобилей зарегистрирован на умершего собственника, что автоматически аннулирует его регистрацию. На водителей автомобилей составлены административные материалы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, изъяты государственные регистрационные знаки, водителям дана возможность доехать только до места парковки.

Напомним, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей, за повторное совершение данного правонарушения — штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что операция «Розыск» проходит в городе регулярно, при этом активно используется поисковая система «Поток».

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!