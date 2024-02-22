В Севастополе подвели итоги Открытого кубка станции юных техников по картингу

На севастопольской станции юных техников прошёл Открытый кубок станции юных техников по картингу. Событие было посвящено дню вывода советских войск из Афганистана.

В соревнованиях участвовали 76 человек: мальчиков и девочек. Спортсмены прошли отборочные заезды и сразились в финале за звание самого быстрого. Те, кто показал лучшее время стали финалистами. Делимся их именами.

Девочки до 12 лет

1 место. Мария Тюнина

2 место. Кира Курченко

Девушки с 12 лет

2 место. Александра Крупникова

3 место. Диана Пупова

Мальчики. Финал I этапа. 1-й год обучения

1 место. Семен Мурин

2 место. Федор Пекус

3 место. Архип Морозов

Мальчики. Лайт финал. 1-й год обучения

1 место. Семен Дячков

2 место. Денис Байков

3 место. Илья Либурацков

Мальчики. Лайт финал. 2-й год обучения

1 место. Серафим Ляшов

2 место. Матфей Черноус

3 место. Артем Марков

Мальчики до 12 лет

1 место. Шишов Роман

2 место. Константин Соколов

3 место. Вячеслав Рожнов

Юноши с 12 лет

1 место. Тимур Митюков

2 место. Иван Билык

3 место. Даниил Черноус