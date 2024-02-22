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В Севастополе подвели итоги Открытого кубка станции юных техников по картингу

В Севастополе подвели итоги Открытого кубка станции юных техников по картингу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:16 22.02.2024

На севастопольской станции юных техников прошёл Открытый кубок станции юных техников по картингу. Событие было посвящено дню вывода советских войск из Афганистана.

В соревнованиях участвовали 76 человек: мальчиков и девочек. Спортсмены прошли отборочные заезды и сразились в финале за звание самого быстрого. Те, кто показал лучшее время стали финалистами. Делимся их именами.

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Девочки до 12 лет

  • 1 место. Мария Тюнина
  • 2 место. Кира Курченко

Девушки с 12 лет

  • 2 место. Александра Крупникова
  • 3 место. Диана Пупова

Мальчики. Финал I этапа. 1-й год обучения

  • 1 место. Семен Мурин
  • 2 место. Федор Пекус
  • 3 место. Архип Морозов
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Мальчики. Лайт финал. 1-й год обучения

  • 1 место. Семен Дячков
  • 2 место. Денис Байков
  • 3 место. Илья Либурацков

Мальчики. Лайт финал. 2-й год обучения

  • 1 место. Серафим Ляшов
  • 2 место. Матфей Черноус
  • 3 место. Артем Марков

Мальчики до 12 лет

  • 1 место. Шишов Роман
  • 2 место. Константин Соколов
  • 3 место. Вячеслав Рожнов

Юноши с 12 лет

  • 1 место. Тимур Митюков
  • 2 место. Иван Билык
  • 3 место. Даниил Черноус
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