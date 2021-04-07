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Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

В Севастополе подвели итоги первого этапа операции «Розыск»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:42 07.04.2021

Оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», направленное на розыск лиц обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, проходило в Севастополе 17 и 18 марта.

В результате рейдов сотрудниками полиции разыскано и установлено 27 лиц, находящихся в розыске, из них: 21 – подозреваемые в совершении преступлений и 4 – пропавшие без вести. В числе подозреваемых в совершении преступлений задержаны: 7 – за совершение краж, 3 – за мошенничества, 2 – за вымогательства и по одному – за разбой, грабёж и незаконные операции с наркотиками. Полиция Севастополя продолжит мероприятия по розыску лиц, подозреваемых в совершении преступлений, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В Севастополе подвели итоги первого этапа операции "Розыск"

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