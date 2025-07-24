В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Мото»

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции составили тридцать шесть административных материалов в отношении различных участников дорожного движения. С целью повышения безопасности на дорогах города дорожные полицейские провели профилактический рейд под названием «Мото», который в первую очередь направлен на предупреждение аварийности с участием водителей мототранспортных средств и обеспечение общественного порядка на дорогах общего пользования. Сотрудниками Госавтоинспекци было составлено двадцать девять административных материалов за нарушения ПДД РФ, допущенные водителями мототранспорта, среди которых:
- управление ТС без водительского удостоверения;
- передача управления транспортного средства лицу без права управления ТС;
- управление в состоянии опьянения;
- несоблюдение требований ОСАГО;
- управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;
- невыполнение законного требования автоинспектора об остановке ТС;
- управление ТС без мотошлема и перевозка пассажира без мотошлема;
- движение по тротуарам.
Также в отношении автомобилистов автоинспекторы составили ряд административных материалов за нарушение правил: расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, требований к перевозке детей. Восемь мототранспортных и одно автотранспортное средство были помещены на специализированную стоянку. Кроме того в территориальный отдел полиции было доставлено 1 лицо по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции намерены и дальше проводить мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и проявлять повышенную внимательность.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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