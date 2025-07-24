В Севастополе подвели итоги профилактического мероприятия «Мото»

управление ТС без водительского удостоверения;

передача управления транспортного средства лицу без права управления ТС;

управление в состоянии опьянения;

несоблюдение требований ОСАГО;

управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

невыполнение законного требования автоинспектора об остановке ТС;

управление ТС без мотошлема и перевозка пассажира без мотошлема;

движение по тротуарам.

Также в отношении автомобилистов автоинспекторы составили ряд административных материалов за нарушение правил: расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, требований к перевозке детей. Восемь мототранспортных и одно автотранспортное средство были помещены на специализированную стоянку. Кроме того в территориальный отдел полиции было доставлено 1 лицо по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены и дальше проводить мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и проявлять повышенную внимательность.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю