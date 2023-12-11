В Севастополе подвели итоги проведения дорожных работ

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева подвели итоги дорожной деятельности в 2023 году.

Сделано действительно немало, а главное, что всё вовремя. Дорожная программа этого года завершена, сейчас контрактуем новые объекты и уже приступаем к выполнению работ 2024 года. С учётом, что бюджет мы приняли, контрактоваться можно, — прокомментировал Михаил Развожаев.

Ремонт автомобильных дорог проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Благодаря быстрой реализации запланированных мероприятий по результатам первого полугодия Севастополю выделили 600 млн рублей из казначейского кредита. Эти средства были использованы для опережающего достижения целей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Севастополь вошёл в число регионов, досрочно завершивших программу работ по нацпроекту и достигших наилучших показателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

По итогам года завершена работа на 228 объектах общей протяжённостью 97,7 км:

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 220 объектов общей протяжённостью 92 км, в том числе на дополнительные средства казначейского кредита выполнено 90 объектов протяжённостью 35,5 км;

в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выполнен ремонт восьми объектов протяженностью 5,5 км.

Стараемся ежегодно уделять внимание дорогам в сельских территориях и на подъездах к ним. В этом году выполнялись работы в населённых пунктах Кача, Андреевка, Осипенко, Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная Головка, Штурмовое, Гончарное, Широкое. Подъезды к садовым товариществам также были приведены в нормативное состояние, — рассказал Станислав Таматаев.

Дорогам, которые ведут к садовым товариществам, на совещании уделили особое внимание.

Надо делать упор на этих дорогах, очень серьёзный запрос поступает от жителей города. Массивы жилые разрослись, и по сути это уже целые кварталы. Посмотрите, сколько в следующем году нужно сделать дорог, составьте график, расставьте приоритетность и начните приводить в порядок», — поручил глава города.

И. о. заместителя губернатора Евгений Горлов отметил, что сейчас департамент городского хозяйства проводит инвентаризацию дорог и ставит их на баланс.

Параллельно с коллегами фильтруем всю инвентаризацию, часть дорог мы всё-таки заберём к департаменту транспорта. То есть проведём разделение: где дороги будут внутри жилого массива – ими будет заниматься департамент городского хозяйства, все подъездные дороги будут числиться как внутриквартальные, мы на них подготовили уже все нормативные документы и будем приводить в порядок, — сообщил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

На 2024 год предварительно запланирован ремонт 85 объектов протяжённостью 43,5 км. На выполнение работ в рамках нацпроекта выделено 935 млн рублей. В новом году также планируется ремонт трёх искусственных сооружений протяженностью 313 пог. м, сейчас проводится процедура контрактации.

С прошлого года на федеральном уровне запущена реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений в рамках нацпроекта. Для достижения показателей 2023 года отремонтировали четыре моста и выполнили капремонт путепровода на Госпитальном спуске. Все объекты завершены и введены в эксплуатацию», — подчеркнул руководитель профильного ведомства.

В этом году ввели в эксплуатацию дорогу к набережной Парка Победы, которая включает в себя ул. Лётчиков, подъезд к парку и парковку на 600 машиномест. Также за 2023 год завершены работы на трёх объектах капремонта дорог: ул. Челнокова, проезд пр. Победы – ул. Горпищенко, подъезд к СТ «Алькадар».

В текущем году мы также приступили к капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на ул. Героев Севастополя, остановка «Матрос Кошка», — подчеркнул Станислав Таматаев.

В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» в этом году ввели в эксплуатацию два объекта:

путепровод «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь»;

объекты наружного освещения на участке автодороги от Ялтинского кольца до Президентской дороги.

На стадии завершения сейчас находится строительство восьмого этапа трассы «Таврида». Также до конца года планируется завершить строительство надземных пешеходных переходов на Камышовом шоссе. Продолжаются работы на ул. Капитанской и транспортной развязке на пересечении автомобильных дорог «Севастополь – порт Камышовая бухта» («Огурец»). В этом году также начато строительство транспортной связи между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя