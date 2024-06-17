В Севастополе подвели итоги работ по ликвидации последствий непогоды

На аппаратном совещании в Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ликвидацию последствий непогоды с 14 по 16 июня. О проделанной работе доложил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

Система жизнеобеспечения города работает сейчас в штатном режиме. Работы по устранению последствий непогоды, в частности касающиеся электричества и подтопления, были выполнены. При устранении последствий непогоды были задействованы 481 человек и 78 единиц техники. Работы по уборке города, а именно опавшего грунта, камней, ведутся до сих пор. Дороги в основном уже все убрали. Это касается только дворов, где в парковых территориях было очень большое количество грунта и камней. На Приморском бульваре даже сегодня утром убирали. То есть большой объём работы ещё необходимо провести. На все заявки по подтоплениям территорий частного сектора «Водоканал» и экстренные службы отреагировали. Большое спасибо тоже МЧС. Ещё не всем оказали помощь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Парикина.

Кроме того, обсудили ситуацию с причалами и морским сообщением.

Всю инфраструктуру привели в порядок, общественный транспорт работает в штатном режиме, морское сообщение также в полном объёме работает. Причал на Нахимова привели в порядок. Остались какие-то мелкие замечания, их доработаем. На морское сообщение это не влияет. Глобальных каких-то повреждений нет. Точечно всё устраняем, – заявил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркнул, что особое внимание должно уделяться сообщениям, поступающим от жителей в социальных сетях. Он отметил, что в экстренных ситуациях особенно важно давать людям эффективную обратную связь и помогать им решать проблемы. Глава города акцентировал внимание на том, что несколько раз переадресовывать обращения недопустимо.

В ходе совещания обсудили и ситуацию в детских лагерях после непогоды. Заместитель губернатора Игорь Михеев доложил, что дети не пострадали ни в одном из оздоровительных учреждений. Лагерь «Горный» ливень практически не задел, так как на территории не было обильных осадков. В случае с лагерем «Ласпи» вода в некоторые места затекала, однако повреждений не выявлено.

В завершение глава города отметил, что в течение недели планируется дополнительно осмотреть пляжи Севастополя на предмет готовности к сезону.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя