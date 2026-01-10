В Севастополе подвели итоги реализации молодежной политики в 2025 году

В 2025 году Севастополь вошел в десятку сильнейших регионов страны, заняв 8-е место среди субъектов России по ключевым показателям эффективности молодежной политики. Ресурсный центр поддержки добровольчества стал лучшим в группе регионов с численностью населения до 1 млн человек. Также ребята заняли 1 место на Всероссийском конкурсе профмастерства специалистов молодежной политики в номинации «Рядом с молодежью».

Более 57 млн рублей привлечено в Севастополь через федеральные и региональные грантовые конкурсы. Эти средства направлены на поддержку молодежных инициатив, проектов и программ, создающих условия для самореализации и активного участия молодежи в жизни города.

Особое внимание уделялось трудовой занятости подростков и профессиональному развитию молодежи. В 2025 году более 2300 школьников были трудоустроены в летний период. Ребята работали в школах, парках, библиотеках, на Большой севастопольской тропе, на транспортных предприятиях, в банковской сфере, а также впервые работали на государственном канале СТВ.

Практика Севастополя признана лучшей в стране в сфере трудоустройства подростков, а 100 школьников и их кураторов-студентов прошли обучение для работы с трудовыми отрядами.

В образовательных и профессиональных мероприятиях приняли участие более 23 тысяч молодых людей. Бойцы РСО заняли 2-е место на Всероссийском конкурсе профмастерства Российских студенческих отрядов, а образовательный форум «Молодежь 92» объединил 120 активных молодых людей.

В патриотические проекты было вовлечено более 50 тысяч молодых севастопольцев. Город стал финальной точкой экспедиции «Непокоренные», объединившей 100 участников из 14 городов России и Беларуси. На базе СевГУ работает Центр подготовки волонтеров Победы к 80-летию Великой Победы, в который уже вошли более тысячи добровольцев.

Более 37,5 тысячи человек приняли участие в добровольческой и общественной деятельности. Более 100 молодых ребят из Севастополя стали участниками молодежного историко-культурного форума «Истоки». 8 севастопольцев стали финалистами Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

В Севастополе прошел Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи, собравший более 500 участников. По итогам Всемирного фестиваля молодежи открыт Международный клуб дружбы, объединивший 300 молодых людей.

