В Севастополе подвели итоги регионального этапа конкурса «Семья года — 2024»

В Севастополе состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». В этом году на конкурс было подано 18 заявок, к участию допустили 18 семей. Цель конкурса – формирование позитивного имиджа семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей, выявление и чествование семей, сохраняющих духовно-нравственные основы семейных отношений.

Конкурс проходит в нашем городе уже в седьмой раз и ежегодно объединяет талантливые, активные семьи, которые хранят семейные ценности и хотят делиться своим опытом. Мы благодарны всем участникам за их старания, стремление к победе и массу положительных эмоций. А особенно приятно, что в таком конкурсе принимают участие и дети, родители для них – прекрасный пример, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра социальной помощи семье и детям, председатель конкурсной комиссии Ирину Мочалову.

В номинации «Многодетная семья» финалистами стали семьи Хлопуновых, Найденовых, Куртуковых, в номинации «Молодая семья» – семьи Пилипчук, Тупиковых, Тенсиных, «Семейная династия» – семьи Панковых, Масловых, Громовых.

Династия Панковых участвует в конкурсе уже второй раз.

Принять участие в конкурсе было моей идеей, в нашем поколении сошлись две династии, работающие с деревом. Сейчас мы создали столярную мастерскую, чтобы сохранить память предков», – поделилась финалист номинации «Семейная династия» Юлия Панкова.

Победителями регионального этапа конкурса в каждой номинации стали:

«Многодетная семья» – семья Куртуковых;

«Молодая семья» – семья Тупиковых;

«Семейная династия» – семья Громовых.

Победители конкурса и все семьи-финалисты получили дипломы, благодарности и ценные подарки от Центра социальной помощи семье и детям, Заксобрания, Союза женщин России.

Документы и портфолио семей-победителей будут направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия уже во всероссийском конкурсе. По его итогам планируется издать национальную книгу-летопись о семьях-победителях.

Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года» в России проводится с 2016 года. Организаторы конкурса – Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Севастополе региональные этапы проходят с 2018 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя