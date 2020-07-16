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В Севастополе подвели итоги итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

В Севастополе подвели итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 16.07.2020

В этом году в конкурсе «Молодой предприниматель России» приняли участие более 40 севастопольцев. Награды победителям вручили в центре «Мой бизнес».

Всего в этом году было подано рекордное количество заявок для участия в конкурсе. Сегодня определены победители, которые со своими проектами будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе. Стоит отметить, что все участки — это уже действующие предприниматели, которые успешно реализуют свои проекты в Севастополе.   Среди них сфера услуг, сельское хозяйство, интернет предпринимательство и многое другое. Мы продолжаем активно оказывать поддержку нашим молодым предпринимателям — предоставляем субсидии. Одна из самых известных таких субсидий – это грант «Легкий старт». И здесь, в отличие от 44 заявок, которые поданы в этом конкурсе, на «Легкий старт» подали более 200 заявок. Это отличает нас от других регионов. Не во многих регионах есть особые меры поддержки для молодых предпринимателей. Все проекты, которые я увидела, очень интересные и смогут получить поддержку на развитие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.

Победителями конкурса в этом году стали: Анастасия Артюхина, Андрюс Юцис, Галина Белоконная, Христофор Ефимов, Максим Горшков, Анастасия Михайлова и Любовь Васильева.

В Севастополе подвели итоги итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» В Севастополе подвели итоги итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» В Севастополе подвели итоги итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

Напомним, конкурс проводился в восьми номинациях:

  • «Интернет предпринимательство»,
  • «Сельскохозяйственное предпринимательство»,
  • «Франчайзинг»,
  • «Социальное предпринимательство»,
  • «Производство»,
  • «Инновационное предпринимательство»,
  • «Торговля»,
  • «Сфера услуг».

Участие в конкурсе принимали молодые предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет. Победители регионального этапа представят Севастополь на Всероссийском этапе конкурса.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подвели итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

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