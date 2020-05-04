В Севастополе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

В этом году региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» традиционно проходил в трех номинациях: «молодая семья», «многодетная семья» и «семейная династия».

За звание лучшей в этом году боролись 8 севастопольских семей. В номинации «многодетная семья» — Копыловы, Виноградовы, Лущенко; «семейная династия» — Скрипник-Гребенкины, Зенины; «молодая семья» — Шевелевы, Искра, Поликарповы. Всего было подано 19 заявок на участие. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением вирусной инфекции COVID-19, проведение финальной части конкурса проводилось дистанционно. Все конкурсанты представили на суд комиссии по проведению регионального этапа презентации на темы: «Листая семейный альбом» и «Талисман семьи», которым дали свою оценку члены компетентного жюри, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По итогам конкурсных соревнований победителями признаны: в номинации «многодетная семья» − семья Копыловы; «молодая семья» − семья Шевелевы; «семейная династия» − Скрипник – Гребенкины.

Семьи, одержавшие победу в регионе, примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Напомним, конкурс ежегодно проводится Минтрудом РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. С 2017 году к участию в конкурсе присоседился Севастополь.