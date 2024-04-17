В Севастополе подвели итоги регионального конкурса «Учитель года России — 2024»

В Севастополе завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2024». Испытания для участников прошли на базе школы № 58 с углублённым изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В. И. Колядина. В этом году в конкурсе приняли участие восемь педагогов: четыре учителя начальных классов школ № 6, 12, 43, 58, два учителя русского языка и литературы школ № 30, 45, один учитель английского языка школы № 37 и один учитель истории и обществознания гимназии № 8.

В рамках заочного этапа конкурсанты представили видеоэссе, в котором отобразили наиболее значимые аспекты педагогической деятельности, личные достижения и победы учеников. Далее прошли три очных испытания: урок, разговор со школьниками (обсуждение социально значимых тем) и мастер-класс. На уроке жюри оценивало профессиональные компетенции в области подготовки и организации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся. В ходе разговоров со школьниками поднимались социально значимые темы – здесь оценивались профессионально-личностные компетенции педагогов в области воспитания и социализации учеников. К конкурсному испытанию «мастер-класс» были допущены пять педагогов, набравших наибольшее количество баллов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Завершился конкурс дискуссией «Современные вызовы образования: проблемы, пути решения и перспективы». Пять педагогов и и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос обсудили, как окружение влияет на формирование личности ребёнка и как помочь ему создать среду возможностей, как помочь детям не совершать непоправимых ошибок, говорили также о роли чтения и профессиональных вызовах.

Профессиональный конкурс для учителя – это всегда вызов. Все конкурсанты, которые участвовали, показали лучшие практики, которые уже сейчас можно транслировать на другие школы и делиться этим опытом, мы обязательно будем его использовать. Профессиональное сообщество оценивало конкурсантов по определённым критериям, есть определённые требования к проведению урока, к проведению мастер-классов. И жюри, состоящее из опытных педагогов, оценивало именно это. Региональный этап конкурса «Учитель года России», безусловно, важен, потому что это позволяет собрать лучшие практики. Конкурс способствует профессиональному росту педагога. Каждый педагог в какой-то момент времени приходит к тому, что он уже готов перейти на новый уровень в педагогическом мастерстве и готов делиться своим опытом. Это такая грань между педагогом и педагогом-методистом. Конкурс был, будет, и я убеждён, что результаты будут всегда достойными, — отмечает Максим Кривонос.

По итогам всех испытаний победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024» стала учитель истории и обществознания гимназии № 8 имени Н. Т. Хрусталёва Татьяна Лехновская.

Я не ожидала, что смогу победить в таком серьёзном конкурсе, было много сомнений. Я убедилась, что для участия в конкурсах, и в целом в профессиональной деятельности, педагогу необходимо обладать внутренним стержнем, самообладанием, настойчивостью. А главный залог успеха учителя – это любовь к детям и профессии. Теперь предстоит большая подготовка к федеральному этапу, — подчеркивает победительница регионального этапа.

В рамках конкурсных испытаний педагог провела для учащихся 8-го класса урок на тему «Присоединение Крыма и Северного Причерноморья», разговор со школьниками был посвящён высоким нравственным идеалам, а мастер-класс – использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Подготовиться к участию во всероссийском туре конкурса победителю регионального этапа поможет команда профессионалов.

Напомним, региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Севастополе проводится с 2014 года. За 10 лет в конкурсе приняли участие 104 педагогических работника образовательных учреждений Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя