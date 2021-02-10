В Севастополе подвели итоги рейда «Тонировка»

В ходе мероприятия, проведённого сотрудниками ГИБДД в Севастополе, составлено 13 административных материалов за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством со стёклами (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Госавтоинспекция Севастополя предупреждает, что покрытие лобового и боковых передних автомобильных стекол тонировочными пленками ухудшает обзорность с водительского места и значительно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно в темное время суток, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю.