В Севастополе подвели итоги рейда «Неплательщик»

Во время рейда «Неплательщик» в Севастополе выявлены 11 водителей, общая сумма задолженностей которых по штрафам за нарушение ПДД составила 654 тысячи рублей.

Кроме того, сотрудниками Федеральной службы судебных приставов наложен арест на два автомобиля, которые после необходимых процедур направлены на специализированную стоянку. В период проведения профилактического мероприятия инспекторы ДПС, кроме должников, выявили одного водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года, за что предусмотрено уголовная ответственность, другой управлял транспортным средством, не имея на это право, и еще один водитель передвигался на автомобиле, зарегистрированном на умершего собственника, что также запрещено законодательством, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей о своевременной оплате штрафов за нарушение ПДД и напоминает о регулярном проведении рейдов, нацеленных на выявление злостных неплательщиков.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

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