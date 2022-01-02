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в Севастополе подвели итоги рейда "Перевозчик"

В Севастополе подвели итоги рейда «Перевозчик»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:06 02.01.2022

В рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» автоинспекторы проверили 42 городских автобусов, в том числе два автомобиля такси.

Цель операции — снижение аварийности на маршрутном пассажирском транспорте, а также предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств. За время мероприятия автоинспекторы составили 28 административных материалов в отношении водителей, из них: 9 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена и 19 – за иные нарушения требований ПДД, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Также сотрудники ДПС выдали восемь представлений должностному лицу АТП, осуществляющего перевозки пассажиров автобусами. Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик» проводится регулярно.

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