в Севастополе подвели итоги рейда "Перевозчик"

В рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» автоинспекторы проверили 42 городских автобусов, в том числе два автомобиля такси.

Цель операции — снижение аварийности на маршрутном пассажирском транспорте, а также предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств. За время мероприятия автоинспекторы составили 28 административных материалов в отношении водителей, из них: 9 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена и 19 – за иные нарушения требований ПДД, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.