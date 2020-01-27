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В Севастополе подвели итоги региональных соревнований по мини-футболу

В Севастополе подвели итоги соревнований в рамках проекта «Мини-футбол в школы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:20 27.01.2020

В Севастополе соревнования в рамках проекта «Мини-футбол в школы» проходили в два этапа. Первый отборочный этап – муниципальный, состоялся в декабре прошлого года. В финале приняли участие 129 команд, всего порядка 1 300 детей из 46 школ, делегировавших своих представителей побороться за первые места и путевки на общероссийский финал. Победители районах этапов с 20 по 24 января разыграли между собой призовые места.

По итогам игр были определены восемь лучших команд среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах, которые будут представлять наш город на общероссийском финале в апреле текущего года в Московской области, в городе Щелково. Следующий этап – такие же соревнования среди студентов общероссийский проект «Мини футбол в ВУЗы», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по развитию физической культуры и массового спорта Управления по делам молодежи и спорта Ларису Евдокимову.

Так, в Щелково отправятся команды: в возрастной группе 2008 — 2009 годов рождения – «мальчики», учащиеся гимназии №8, «девочки» — ГБОУ СОШ №58. В возрастной группе 2006 – 2007 годов рождения: команда ГБОУ СОШ №45 (мальчики), и ГБОУ СОШ №12 (девочки). В категории 2004 -2005 годов рождения «юноши» – команда СевПКУ, «девушки» ГБОУ СОШ №11. В категории 2002 – 2003 годов рождения — команда СевПКУ «юноши», и ГБОУ СОШ №60 «девушки».

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Также предстоят соревнования среди дворовых команд, и среди «ветеранов» и «любителей» на призы Губернатора города Севастополя. Кроме того, в этом году будет проводиться большой проект «Кожаный мяч». Он стартует в феврале и завершится в июне, победители также будут представлять Севастополь на общероссийском этапе соревнований.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подвели итоги соревнований в рамках проекта "Мини-футбол в школы"

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