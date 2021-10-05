В Севастополе подвели итоги туристического сезона

Официально туристический сезон в Севастополе длился с мая до конца октября.

Несмотря на то, что пандемия не прошла бесследно и ковидные ограничения сдерживали туристический поток, мы фиксируем динамику даже по сравнению с 2019 годом. Турпоток вырос на 12,7 %. По оперативным данным на 1 сентября 2021 года Севастополь посетило 440 тыс. человек. В 2019 году город принял 418 тыс. человек, а в 2020 году – 345 тыс., — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

По словам Губернатора города Михаила Развожаева, аналитика туристического сезона должна быть также выражена в финансовом эквиваленте.

Увеличение турпотока — это нагрузка на транспорт, ЖКХ и другие сферы. Необходимо проанализировать и понимать, каков экономический эффект от туристов, чтобы принимать правильные управленческие решения и делать нужные акценты при развитии инфраструктуры, — заявил глава города.

По словам Марии Литовко, к концу 2021 года такая работа будет проведена в рамках сотрудничества с одним из университетов с привлечением экспертов.

В Правительстве Севастополя также считают: приток туристов в регион стимулировала программа туристического кэшбека от Ростуризма. В программе приняли участие 14 севастопольских гостиниц и 3 детских лагеря. В 2022 году планируется увеличить цифру участников в 2 раза.

В 2021 году также была продолжена работа по развитию общегородского проекта «Большая Севастопольская тропа». Так, 9 июля состоялось открытие нового участка туристического скального маршрута Виа феррата «Батилиман-Ласпинский перевал», а в марте на тропе запустили велосипедный маршрут протяженностью 21 километр — от Балаклавы до села Гончарное.

Еще одним знаковым событием сезона является участие Севастополя в отраслевой выставке «ОТДЫХ LEISURE 2021», проходившей с 7 по 9 сентября, — отмечает Мария Литовко. — Стенд Севастополя, презентовавший винную дорогу региона, крайне успешно зарекомендовал себя на форуме. В рамках выставочных мероприятий заключено соглашение с Российским союзом туриндустрии о совместной работе по туристическому продукту «Винная дорога». Развитие данного проекта позволит сделать круглогодичное посещение региона еще более привлекательным.

По словам Марии Литовко, совместно с Ростуризмом разработан новый инструмент, с помощью которого в режиме реального времени по тепловой карте можно увидеть количество посетителей экскурсий, которые проходят. Анализировать будут отдыхающих в Севастополе как индивидуально, так и в составе групп. Новая система позволит также выявлять нелегальные места размещения туристов.