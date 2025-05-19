В Севастополе подвели итоги выездной школы вожатского мастерства

С 16 по 18 мая 2025 года в Севастополе успешно прошла Выездная школа вожатского мастерства, ставшая первым этапом Марафона «Движение начинается с тебя!».

Выездная школа вожатых— это важный шаг на пути к успешному трудоустройству студентов в лагеря. Работа вожатого – это не просто организация отрядной деятельности, это искусство вдохновлять и поддерживать детей, создавая пространство для дружбы, открытий и смелых мечтаний, – комментирует начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

В течение трех дней 160 вожатых-наставников из Севастополя в возрасте от 17 до 25 лет прошли интенсивное обучение, направленное на повышение профессиональных компетенций по организации временного детского коллектива, проведению профориентационных мероприятий в детских оздоровительных лагерях и патриотическому воспитанию детей Российской Федерации в рамках всероссийской патриотической акции.

Уникальностью мероприятия стало внедрение практики Движения Первых города Севастополя – Детская Дирекция. 15 активистов Движения Первых провели оценку подготовки вожатых и приняли участие в педагогическом квесте, что позволило взглянуть на программу обучения глазами детей и получить ценную обратную связь.

Школа вожатского мастерства превзошла все мои ожидания! Особенно круто было то, что в оценке нашей подготовки участвовали ребята из «Движения Первых». Это был бесценный опыт – увидеть все их глазами и получить честную обратную связь. Теперь я точно знаю, как сделать лето для детей незабываемым, – комментирует студентка первого курса Екатерина Комиссарова.

Студенческие отряды Севастополя – самое масштабное трудовое движение региона, в 2025 году празднует свой 10-летний юбилей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя