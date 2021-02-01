В Севастополе подвели итоги за 2020 год в части поддержки бизнеса

В Севастополе, говорят специалисты, общий объем федеральных мер поддержки бизнеса в период пандемии в 2020 году составил более 9 млрд рублей, а региональные меры поддержки составили более 3 млрд рублей.

Принятые в 2020 году оперативные меры позволили избежать негативных явлений в бизнесе. При незначительном уменьшении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам 2020 года численность работников у субъектов МСП увеличилась на 1305 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора города Марию Литовко.

За 2020 год субъекты МСП получили субсидии из регионального и федерального бюджета на сумму более 738 млн рублей.

Выплаты производились из расчёта МРОТ на каждого трудоустроенного сотрудника. Также Правительством Севастополя была установлена отсрочка по уплате налогов, а именно на прибыль, УСН, патенты, имущество, землю, транспорт на сумму более 744 млн рублей.