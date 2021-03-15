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В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант

В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:18 15.03.2021

15 марта студенческие отряды Севастополя осуществили последний в этом году выезд Молодежного десанта в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Отряды Молодежного Десанта «Новое поколение», «Альфа» и «Красная нить» выехали в села Орловка и Кача, где провели уборку нескольких ДОТов и братских захоронений. Кроме того, ребятами была оказана шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и инвалидам, которая заключалась в организации субботников на территориях участков, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Кристина Овчинникова, комиссар отряда «Новое поколение», резюмировала работу отрядов десанта так:

Сегодня мы выезжали в Орловку и Качу, убирали ДОТы, кладбища и помогали ветеранам. Последний в этом году выезд Молодежного десанта — это, действительно, очень грустно. Мы с ребятами стали небольшой семьей за такой короткий промежуток времени. Мне очень понравилось мероприятие. Могу без сомнения сказать, что довольна тем, что являюсь участницей этой акции. Не могу не сказать спасибо всем ребятам за то, что были рядом, поддерживали и работали, отдаваясь полностью делу. Также хочется поблагодарить организаторов за то, что разрешили провести данное мероприятие. Все меры безопасности были соблюдены, а это — самое главное.

В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант

По итогу отряды обсудили проделанную за время Десанта работу. Торжественное закрытие акции пройдет 19 марта в 13:20 по адресу ул. Университетская, 33 (площадь перед главным корпусом).

Мероприятие организовано Управлением по делам молодёжи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

Информация и фото: пресс-служба СевРО МООО «РСО» (Кристина Саркисова)

В Севастополе подводят итоги акции Молодежный Десант

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