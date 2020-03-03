В Севастополе подводят итоги Четвёртого форума морских технологий

Четвертый форум морских технологий в СевГУ собрал Более 500 школьников и студентов, курсантов Севастопольского президентского кадетского и Нахимовского военно-морского училищ, молодых ученых и специалистов морской отрасли собрал Цели форума, по словам организаторов, — профессиональное ориентирование молодежи в вопросах морской сферы деятельности, популяризация отечественной морской индустрии и знаний о море, демонстрация возможностей современной техники.

За три предыдущих года форум собрал более 1 500 школьников и студентов на 75 презентационных площадках в Центре морских исследований и технологий СевГУ. В ЦМИТе были развернуты презентационные площадки «Технологии подводной археологии», «Технологии морской биологии», «Технологии инновационного судостроения», «Подводная робототехника», «Безопасность на море», «Технологии подводно-технических работ», «Технологии инженерных подводно-технических работ», «Технологии аварийно-спасательных и водолазных работ», «Технологии беспилотного обследования морских акваторий», «Инструментальное обеспечение морских исследований», — сообщили в пресс-службе СевГУ.

На одной из площадок экспозицию представил Морской гидрофизический институт РАН.

В экспозиции представлен спектр приборостроения и морских технологий, которые развиваются в Морском гидрофизическом институте. Гидрофиз – старейший академический и один из ведущих в мире океанологических центров, который занимается направлениями экономики Российской Федерации, связанными с морской деятельностью, оперативным наблюдением за мировым океаном, в том числе таким стратегически важным районом, как Арктика, — рассказала ведущий специалист Гидрофиза Алла Муханова.

В выставочной экспозиции форума – и коллекция экспонатов Черноморского центра морских исследований.

Мы приглашены на форум показать перспективы развития магистерской программы «Морская археология» и представляем экспозицию Черноморского центра морских исследований, единственного профильного учреждения в сфере изучения, сохранения и популяризации подводного культурного наследия России. Наши экспонаты, представленные здесь, — это находки с парохода «Генерал Коцебу», на котором Иван Айвазовский плавал на открытие Суэцкого канала. Это английский фильтр для воды, амфоры с галеры, судовой колокол с немецкого транспорта «Биргит», винтовка, поднятая с места высадки керченского десанта в Керченском проливе, — рассказал научный сотрудник Центра морских исследований и технологий Виктор Вахонеев.

Также в экспозиции представлена одна из программ виртуальной реальности с имитацией погружения на обитаемом подводном аппарате «Мир». Программа дает возможность погрузиться на дно моря, и с помощью джойстика совершить экскурсию внутри затонувшего судна.

Севастопольское президентское кадетское училище тесно сотрудничает с Севастопольским госуниверситетом. На выставке «С чего начинаются роботы» ребята представили сделанные своими руками подводные робототехнические комплексы. Роботы-конструкторы разного уровня сложности используются для проведения подводных исследований. Нахимовцы сами собирают их, программируют, усовершенствуют и проводят испытания.

Выставочную экспозицию форума составили экспонаты, демонстрирующие возможности отечественной техники, применяемой в морской среде и на суше, и наглядно представляющие основные направления сферы морских технологий.

Мы привезли на форум передвижной рекомпрессионный комплекс – барокамеру, предназначенную для лечебной рекомпрессии водолазов и сопровождения тренировочных водолазных спусков на глубины до 100 м. Барокамера курирует военные водолазные спуски по всей России, ее возит огромная машина, нашпигованная сложным оборудованием и кислородными баллонами. Самое сложное заболевание – баротравма легких. Травмированный водолаз может находиться в барокамере под наблюдением врача неделю и более. Питание и медикаменты подают через специальные люки, внутри находится поглотитель углекислого газа, — рассказал старший инструктор Росгвардии, мичман Павел Лада.

О научных экспедициях Севастопольского госуниверситета рассказал руководитель сирийской экспедиции, научный сотрудник Центра морских исследований и технологий СевГУ Виктор Лебединский:

В нашей экспозиции представлены результаты Крымской и Сирийской экспедиций – наработки последних лет. Мы изучили кораблекрушения в районе Балаклавы, Северной стороны, древнюю береговую линию вдоль всего Гераклейского полуострова. Это разноплановые исследования, изучение затонувших кораблей, кораблекрушений античного периода, реконструкция береговой линии. Поскольку уровень моря менялся, менялась и конфигурация Севастопольских бухт. Например, Круглой бухты практически не было, а больше всего использовались Стрелецкая, Камышовая и Казачья бухты. Также мы занимались реконструкцией по картографическим данным формы и размеров Херсонесского городища.

Четвертый форум морских технологий, говорят его участники, оставил много ярких впечатлений.

На Форум морских технологий я приехала как корреспондент. Многое здесь я вижу впервые, все это очень необычно. Прогулка на катере по бухте: море, небо, чайки. Самое яркое впечатление – я была в барокамере, изнутри мы снимали стендап. Это очень маленькое пространство, — поделилась студентка первого курса направления «Реклама и связи с общественностью» Ульяна Шоваева.

фото: пресс-служба СевГУ